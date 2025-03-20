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İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediyesini ziyaret etti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi
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İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi.

Bu arada iki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.

– 87 şüpheli gözaltında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

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