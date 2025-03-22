İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüphelinin İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 91 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Şüphelilerin ifadeleri, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli 4 savcı ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 30 savcı tarafından, başsavcı vekillerinin koordinesinde alınıyor.

Bu arada, şüphelilerin ifadelerinin alındığı savcılık katında polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

İfade işlemlerinin yapıldığı savcılık odalarının bulunduğu alan bariyerlerle kapatılırken, çevik kuvvet polisleri de önlem olarak bekliyor.

Şüphelilere destek olmak için adliyeye gelen bazı milletvekilleri ile parti yöneticilerinin de savcılık katındaki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, adliyeye girmek için gelen bir grup avukat ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.