İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), kentteki muhtarların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtarların kendileri için en önemli hizmet paydaşları olduğunu söyledi.

Muhtarların hizmet paydaşı olmasından olağanüstü faydalandığını dile getiren İmamoğlu, “Çok kritik anlarda, çok kritik uyarılarınızla hizmetlerimize yön veyahut şekil verdiğiniz birtakım hususlar, şehri, mahallenizi kazandırmıştır. Onun için aynı masada olmak gurur vericidir.” dedi.

İmamoğlu, muhtarların ramazan ayını tebrik ederek, “Ramazan ayının paylaşmak, dayanışmak, birlik ve beraberlik olduğunu hepimiz biliriz. Gerçekten de verdiği hissiyatla, insanın içine düşürdüğü o huzurla 11 ayın sultanı olduğunu insan bedeniyle, ruhuyla yaşar.” diye konuştu.