İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti.
Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
“AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanlığımızda, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve kıymetli dava arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'miz, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet siyasetine en güçlü şekilde devam ediyor.”
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Tekirdağ’da kadınlar el emeği ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor haberi
Tekirdağlı yaşlı çiftin 64 yıllık evliliğinin sırrı “sevgi, saygı ve sabır” haberi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Stratejileri Toplantısı’nda konuştu: haberi
Prof. Dr. Naci Görür, “Bursa’nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi” programına katıldı: haberi