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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul’da hutbe irat etti: haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın gözaltına alındı haberi
STM, askeri deniz platformları ve İHA’larıyla NAVDEX Fuarı’na katılacak haberi
Kırkpınar için 4 yıllık stratejik yol haritası hazırlandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü durduran yolcu Macak, yaşadıklarını anlattı: haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
İstanbul’daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı haberi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti. Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:"AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir’e ziyaret haberi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanlığımızda, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve kıymetli dava arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'miz, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet siyasetine en güçlü şekilde devam ediyor.”

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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