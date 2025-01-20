SON DAKİKA
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Naturel Enerji, “Sürdürülebilir Okullar” projesiyle enerji verimliliğini destekliyor haberi
Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi
Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi
Tekirdağ’da 1. Hamsi ve Mıhlama Festivali düzenlenecek haberi
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi
Naturel Enerji, “Sürdürülebilir Okullar” projesiyle enerji verimliliğini destekliyor haberi
Akfen İnşaat’ın halka arzında talep toplama süreci tamamlandı haberi
Beylikdüzü’nde dere yolundan akan su denizi kirletiyor haberi
Galatasaray-Dinamo Kiev maçına doğru haberi
Çanakkaleli tasarımcı, çağdaş ve geleneksel sanatı ipliğin renkli dünyasıyla buluşturuyor haberi
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı haberi
Tescilli “Cerrah kuru fasulyesi” ıslatmaya gerek kalmadan pişiyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi

İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı haberi

İSTANBUL (AA) – İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'ye yardımlarını İsrail ile Hamas arasında başlayan ateşkes sürecinin ardından aralıksız sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ateşkes kararının ardından insani yardım yüklü tırlar, Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderildi.

İlk etapta pirinç, şeker ve yağ gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu tırlar, İDDEF ekiplerince teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

İDDEF, hayırseverlerin desteğiyle, ambulanslar, sağlık ekipmanları, kumanya, sebze-meyve, sıcak yemek, konserve et, çadır, su, ekmek, un ile kışlık kıyafet yardımlarıyla Gazzelilerin yanında olmaya devam edecek.

İlgili Haberler

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:48

Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Sinanköy köyünde ziyaretlerde bulundu haberi

Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:40

Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi

Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 13:20

Bilecik Emniyet Müdürü Yılmaz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 12:32

Beta Enerji, milli motosikletçilere sponsor oldu haberi

AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 11:56

AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı haberi

Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi
Yerel
20 Ocak 2025, 11:52

Decathlon, ünlü atlet Jimmy Gressier ile işbirliği yaptı haberi

İsveç’te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu haberi İsveç’te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu haberi Kırklareli’nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor haberi Kırklareli’nde fidanlar kadınların ellerinde yeşeriyor haberi