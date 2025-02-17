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Sakarya’da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü haberi
İş insanları, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı haberi
IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi
Merakı üzerine başladığı kaligrafi sanatında “usta” oldu haberi
Marmara Kariyer Fuarı, “en etkin bölgesel kariyer fuarı” ödülüne layık görüldü haberi
Fatih’te ambulansa yol vermeyen taksi sürücüsüne 1986 lira ceza kesildi haberi
Eğitim Paydaşları ve Sektör Temsilcileri İstanbul Buluşması gerçekleştirildi haberi
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IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi

- SSB Başkanı Haluk Görgün, IDEX 2025 kapsamında TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında imzalanan mutabakat zaptına şahitlik etti

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
IDEX 2025’te TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı haberi

TUSAŞ ile Abu Dabili savunma teknoloji şirketi Calidus Aerospace arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen IDEX 2025 kapsamında TUSAŞ, ASSAN Group, BMC, ROKETSAN, Nurol Makine, ASELSAN, HAVELSAN ve FNSS stantlarını ziyaret ederek firmaların son teknoloji ürünlerini yerinde inceledi.

SSB'den yapılan diğer paylaşımda savunma sanayisinde yapılan yeni işbirliklerine yer verildi.

Paylaşımda “Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, IDEX 2025 kapsamında TUSAŞ ile Calidus Aerospace arasında imzalanan mutabakat zaptına şahitlik etti. Bu anlaşma, havacılık ve savunma alanında teknoloji transferi, üretim kabiliyetleri ve işbirliği olanaklarını artırarak sektörümüze yeni bir ivme kazandıracak. Türk savunma sanayisi, yerli ve milli teknolojileriyle küresel ölçekte değer üretmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.

– Malezya Savunma Bakanı'ndan SSB standına ziyaret

SSB'nin paylaşımına göre, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Malezya Genelkurmay Başkanı General Tan Sri Bin Jantan ile Savunma Sanayii Başkanlığı standını ziyaret ederek, Görgün ile bir araya geldi.

Paylaşımda, “Görüşmede, Türkiye ve Malezya arasındaki savunma sanayisi işbirliği, stratejik projeler ve ortak geliştirme fırsatları ele alındı. Güçlü işbirlikleri ve yüksek teknoloji odaklı projelerle savunma sanayisinde küresel ortaklıklarımızı derinleştirmeye devam ediyoruz.” açıklamasına yer verildi.

Savunma
Teknoloji

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