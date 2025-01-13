SON DAKİKA
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde
Esenyurt’ta metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Balıkesir’e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı
Kocaeli’de vinçten düşen emekçi öldü
Bursa’da akredite arama kurtarma grup üyelere arma merasimi düzenlendi
Çanakkale’de Kocabaş Çayı’nın debisi yükseldi
İklim değişikliği Türkiye’nin pamuk üretim haritasını değiştirebilir
Görme engelli Serhat Esen, 3 yıldır tek başına kılavuz yol çabası veriyor
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günay, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Çanakkale’nin yöresel lezzetleriyle hazırlanan pizza Avrupa’da altın madalya peşinde
Esenyurt’ta metrobüse binemeyen vatandaşlar boş gelen aracın önünü kesti
Balıkesir’e su deposunda mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı
İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı
Kocaeli’de vinçten düşen emekçi öldü
Bursa’da akredite arama kurtarma grup üyelere arma merasimi düzenlendi
Çanakkale’de Kocabaş Çayı’nın debisi yükseldi
İklim değişikliği Türkiye’nin pamuk üretim haritasını değiştirebilir
Görme engelli Serhat Esen, 3 yıldır tek başına kılavuz yol çabası veriyor
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı

İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı

İSTANBUL (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, geçen yıl 10 ülkede toplam 44 kalıcı eser inşa edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya nazaran, İHH, kalıcı eser çalışmalarıyla her yıl çok sayıda yapıtı farklı coğrafyalara nakşediyor.

Eserler, İHH takımlarının yaptığı incelemeler sonrasında gereksinimler göz önüne alınarak inşa ediliyor.

Bugüne kadar inşa edilen binlerce eser, çeşitli coğrafyalarda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Vakıf, cami bulunmayan bölgelerde mescitler inşa ederek, muhtaçlığı karşılıyor.

Eğitim imkanından mahrum coğrafyalarda da okullar açarak çocukların hayatlarına katkı sağlayan vakfın sıhhat merkezleri bu hizmetlere ulaşmanın mümkün olmadığı yerlerde büyük kıymet taşıyor.

Uygulanan toplumsal konut projeleriyle de yetim ailelerinin barınma gereksinimleri karşılanıyor.

İHH, 2024 yılında kalıcı eser çalışmaları kapsamında, cami, Kur'an-ı Kerim kursu, okul, sıhhat merkezi ve yetimhaneden oluşan 44 eser inşa etti. Ayrıyeten, içerisinde cami, okul ve 2 yetimhane bulunan yetim eğitim merkezi ile toplam 43 konutluk 7 toplumsal konut projesi de tamamlandı.

Suriye'nin Azez bölgesindeki Tukli köyünde Katar Hayır Kurumuyla (Qatar Charity) hayata geçirilen öbür toplumsal konut projesi kapsamında içinde 1400 konut bulunan “Umut Şehri” kuruldu.

Toplam 9 mahalleden oluşan kentteki meskenlerin 1200'ü 50 metrekare, 200'ü ise 100 metrekare büyüklüğünde inşa edildi.

Şehirde ayrıca, cami, kız okulu, erkek okulu, anaokulu ve meslek okulunun yanı sıra, halk eğitim merkezi, spor kompleksi, klinik, çok maksatlı konferans salonu, yönetim binası, polis merkezi ve 50 dükkandan oluşan çarşı da yer alıyor.

İHH tarafından, geçen yıl, Afganistan, Filipinler, Kenya, Mali, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Togo ve Uganda'da 44 kalıcı eser inşa edilirken 12 ülkedeki 49 yapıtın çalışmaları devam ediyor.

Eser

İlgili Haberler

Kocaeli’de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
Yerel
13 Ocak 2025, 11:14

Kocaeli’de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Yerel
13 Ocak 2025, 10:41

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Yerel
13 Ocak 2025, 10:32

Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı

Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor
Yerel
13 Ocak 2025, 10:20

Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor

Edirne, Balkanlar’ın “spor merkezi” olacak
Yerel
13 Ocak 2025, 10:16

Edirne, Balkanlar’ın “spor merkezi” olacak

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Yerel
13 Ocak 2025, 09:36

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Kırklareli’nden kısa kısa Kırklareli’nden kısa kısa Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı