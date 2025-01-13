İHH, geçen yıl 10 ülkede 44 kalıcı eser yaptı

İSTANBUL (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, geçen yıl 10 ülkede toplam 44 kalıcı eser inşa edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya nazaran, İHH, kalıcı eser çalışmalarıyla her yıl çok sayıda yapıtı farklı coğrafyalara nakşediyor.

Eserler, İHH takımlarının yaptığı incelemeler sonrasında gereksinimler göz önüne alınarak inşa ediliyor.

Bugüne kadar inşa edilen binlerce eser, çeşitli coğrafyalarda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Vakıf, cami bulunmayan bölgelerde mescitler inşa ederek, muhtaçlığı karşılıyor.

Eğitim imkanından mahrum coğrafyalarda da okullar açarak çocukların hayatlarına katkı sağlayan vakfın sıhhat merkezleri bu hizmetlere ulaşmanın mümkün olmadığı yerlerde büyük kıymet taşıyor.

Uygulanan toplumsal konut projeleriyle de yetim ailelerinin barınma gereksinimleri karşılanıyor.

İHH, 2024 yılında kalıcı eser çalışmaları kapsamında, cami, Kur'an-ı Kerim kursu, okul, sıhhat merkezi ve yetimhaneden oluşan 44 eser inşa etti. Ayrıyeten, içerisinde cami, okul ve 2 yetimhane bulunan yetim eğitim merkezi ile toplam 43 konutluk 7 toplumsal konut projesi de tamamlandı.

Suriye'nin Azez bölgesindeki Tukli köyünde Katar Hayır Kurumuyla (Qatar Charity) hayata geçirilen öbür toplumsal konut projesi kapsamında içinde 1400 konut bulunan “Umut Şehri” kuruldu.

Toplam 9 mahalleden oluşan kentteki meskenlerin 1200'ü 50 metrekare, 200'ü ise 100 metrekare büyüklüğünde inşa edildi.

Şehirde ayrıca, cami, kız okulu, erkek okulu, anaokulu ve meslek okulunun yanı sıra, halk eğitim merkezi, spor kompleksi, klinik, çok maksatlı konferans salonu, yönetim binası, polis merkezi ve 50 dükkandan oluşan çarşı da yer alıyor.

İHH tarafından, geçen yıl, Afganistan, Filipinler, Kenya, Mali, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Togo ve Uganda'da 44 kalıcı eser inşa edilirken 12 ülkedeki 49 yapıtın çalışmaları devam ediyor.