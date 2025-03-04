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İKMİB’den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret haberi
Balıkesir’de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
Sakarya ve Kocaeli’de kumar oynayan 73 kişiye 675 bin 31 lira ceza verildi haberi
Balıkesir’de pilot adaylarına gerçekçi eğitim deneyimi sunacak simülatör geliştiriliyor haberi
Bursa’da dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı haberi
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İKMİB’den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret haberi

BİLECİK (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (BARUM) ziyaret ger...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İKMİB’den Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ziyaret haberi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini (BARUM) ziyaret gerçekleştiren İKMİB Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) direktörü Alper Ondur ve beraberindeki heyete, BARUM Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ardahan Eski ve uzman araştırmacılar tarafından araştırma altyapısı ve teknolojik imkanların tanıtıldığı kaydedildi.

İki kurum arasında yapılacak iş birliği ve ortak projeler üzerine değerlendirmelerin yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Laboratuvar olanakları, yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve sanayiye yönelik projeler detaylı olarak paylaşıldı. Görüşmelerde, akademik bilgi birikimi ile sanayi tecrübesini bir araya getiren yenilikçi çözümler, sürdürülebilir üretim teknikleri ve sektörde rekabet avantajı sağlayacak projeler ele alındı. İki kurum temsilcileri, mevcut projeler ve gelecekte gerçekleştirilebilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak çalışmaların sektöre sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ziyaretin, kimya sektörüne yönelik inovasyon ve teknolojik gelişmeleri destekleyecek önemli bir adım olması hedeflenmektedir.”

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