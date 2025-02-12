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Karabük ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi
İlkleri başaran anne ile izinden giden kızının judo hikayesi haberi
Sındırgı’da çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Kocaeli’de cipin sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi kamerada haberi
Edirne’nin tarihine uygun “Akıncılar yolu” oluşturulacak haberi
Kırklareli’nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı haberi
Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu haberi
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İlkleri başaran anne ile izinden giden kızının judo hikayesi haberi

- Milli judocu Minel Tepe: - "İdolüm annem. Türkiye'de judo branşında en önemli isimlerden biri. Onunla çalışmak büyük onur" - Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat 5'incisi anne İlknur Kobaş Tepe: "Hem anne hem antrenör olmayı kontrol edebilmek bazen zor olabiliyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İlkleri başaran anne ile izinden giden kızının judo hikayesi haberi

GÖKHAN ZOBAR – Milli judocu Minel Tepe (17) Türk judo tarihinde önemli başarılar elde eden annesi ve antrenörü İlknur Kobaş Tepe'nin izinden giderek zirveye çıkmayı hedefliyor.

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla olimpiyat beşinciliği bulunan Tepe'nin kızı Minel, judoyla iç içe büyüdü.

Milli Takım Antrenörü annesiyle küçük yaşlardan itibaren kamplara katılan Minel, bir yandan heyecan dolu havayı solurken diğer yandan da annesinin antrenörlüğünde judoya başladı.

Adeta minderde büyüyen başarılı sporcu, şubat ayının başında Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 70 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

Balkan Judo Spor Kulübü sporcusu Tepe, çalışmalarını annesinin adının taşıyan salonda sürdürüyor.

– “Judoyla büyüdüm”

Minel Tepe, AA muhabirine judonun kendisi için büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Kamplarda büyüdüğünü anlatan Minel, “Annemle milli takım kamplarına gittim. Çok küçük yaşta milli takımla tanıştım ve o heyecanı yaşadım. Bugüne kadar geldim ve annemle beraber çalışmalarıma devam ediyorum.” dedi.

Minel, sıkı çalışmasının karşılığını başarılarla aldığını ifade etti.

Judoda annesini örnek aldığını ve onun izinden gitmek istediğini vurgulayan Minel, olimpiyatlarda zirveyi hedeflediğini dile getirdi.

Minel, şunları kaydetti:

“Judoyla büyüdüm. Severek ilerliyorum ve devam ediyorum. İdolüm annem. Türkiye'de judo branşında en önemli isimlerden biri. Kendisinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları, olimpiyatlarda beşinciliği var. Onunla çalışmak büyük onur. Hedefim olimpik sporcu olmak. Hepsinin bir sırası var, önce Avrupa ve dünya şampiyonluklarını hedefliyorum.”

– “Tüm sporcularım benim çocuğum”

İlknur Kobaş Tepe (48) ise kendisi gibi judoda başarı elde eden kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Judoda hem Edirne'yi hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini anımsatan Tepe, sporculuk kariyerinin ardından antrenör olarak judoya hizmet ettiğini dile getirdi.

Kızının antrenörlüğünü yapmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Tepe, şöyle devam etti:

“Çok güzel ve ayrı bir duygu. Hem anne hem antrenör olmayı kontrol edebilmek bazen zor olabiliyor. Minel, bu konuda çok iyi devam ediyor. Tüm sporcularım benim çocuğum ama bazen annelik duygusu özellikle maçlarda biraz daha fazla oluyor. Bu gururu bize yaşttığı için anne olarak ona teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyata gitme hayalini başarır ve madalyalar kazanır.”

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğretim elemanı olarak çalışan İlknur Kobaş Tepe, Judo Kadınlar Milli Takım Antrenörlüğü görevini sürdürüyor.

Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Tepe, Atlanta 1996 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda beşinci oldu.

Antrenör
Judo
Minel
Spor
Tepe

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