SON DAKİKA
Pendik’te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletliden adliye önünde açıklama haberi
İBB’de İmamoğlu’nun “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
Balıkesir’de emekli olan 44 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı haberi
Elektronik sigara kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi
Hattat Hasan Çelebi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle “İyi niyet protokolü” imzaladı haberi
Bilecik’te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu haberi
Pendik’te dikiz aynasını kırdığı otomobilin ezdiği motosikletliden adliye önünde açıklama haberi
İBB’de İmamoğlu’nun “sahte diploma” soruşturmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
Balıkesir’de emekli olan 44 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı haberi
Elektronik sigara kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırıyor haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı yapıldı haberi
Hattat Hasan Çelebi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı haberi
İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle “İyi niyet protokolü” imzaladı haberi
Bilecik’te seyir halindeyken yanan mikserde hasar oluştu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle “İyi niyet protokolü” imzaladı haberi

İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle “İyi niyet protokolü” imzaladı haberi

BURSA (AA) - İnegöl Belediyesi Ukrayna ve Polonya'dan 2 ayrı üniversite ile "İyi niyet protokolü" imzaladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan Ternopil Volodymyr Hnatiuk Ulusal Pedagoji Üniversitesi ve Polonya'da faaliyet g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İnegöl Belediyesi yurt dışından 2 üniversiteyle “İyi niyet protokolü” imzaladı haberi

İnegöl Belediyesi Ukrayna ve Polonya'dan 2 ayrı üniversite ile “İyi niyet protokolü” imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan Ternopil Volodymyr Hnatiuk Ulusal Pedagoji Üniversitesi ve Polonya'da faaliyet gösteren Rzeszow Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mariana Sokol, İnegöl ziyareti sırasında 2 üniversite adına İnegöl Belediyesiyle iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında İnegöl Belediyesi ile söz konusu üniversiteler arasında karşılıklı iş birliği hayata geçirilecek.

İnegöl Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Prof. Dr. Mariana Sokol da İnegöl Belediyesiyle geçen yıl başlattıkları iş birliğinin devamı niteliğinde olan bu anlaşmayla çok daha faydalı projelere imza atmayı umduklarını belirterek, “Globalleşen bir dünyadayız ve bunun bir parçası olmak hepimizin görevi. Başkanımıza da katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini iş birliğini güçlendirmek için Polonya’ya da bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediyesi
İnegöl
Üniversite

İlgili Haberler

Çanakkale’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 16:24

Çanakkale’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Balıkesir’de okullarda afet ve yangın tatbikatı yapıldı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 16:14

Balıkesir’de okullarda afet ve yangın tatbikatı yapıldı haberi

Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 16:04

Bilecik’te sahipsiz hayvanların yuvaya kavuşturulması teşvik edilecek haberi

Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 15:44

Tekirdağ’da velilere “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” eğitimi veriliyor haberi

18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 15:44

18. İstanbul Bienali “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlayacak haberi

Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 15:20

Giyim sanayicilerinden “üretim gücü” vurgusu haberi

Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi Mukaddes Emanetler Dairesi, ramazana özel hazırlandı haberi Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi Osmaneli Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı haberi