İnegöl Hayvan Pazarı’nın enerjisi güneşten sağlanacak haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayvan pazarının çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştiriliyor.

Alibeköy Mahallesi'nde bulunan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarı'nın çatısına kurulacak 3 bin 248 güneş paneliyle, 11 bin 200 metrekarelik alanın enerji ihtiyacı karşılanacak.

Toplam 25 milyon 439 bin lira maliyetle hayata geçirilen projenin, 4 yıl içinde kendisini amorti etmesi öngörülüyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu proje sayesinde hem çevreye duyarlı bir enerji üretimi sağlanacak hem de belediyemizin enerji giderleri minimize edilerek bütçe, ilçemize yatırım olarak geri dönecek.” dedi.

Kurulum çalışmalarının mart ayı sonunda tamamlanması ve nisan ayında sistemin devreye alınması planlanıyor.