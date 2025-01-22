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“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında ölen 3 kişi, Pendik’te son yolculuklarına uğurlandı haberi
Gaziosmanpaşa’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
GÜNCELLEME – Üsküdar’da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü haberi
İSO Meclisi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini konuk etti haberi
Kocaeli’de taksicinin bıçakla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren “İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddiasıyla yeniden gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerinin şiddet ve cebir kullanılarak kiracılardan istendiği ve çetenin örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan “İnegöl Terkinler Çetesi” operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgütün elebaşı N.T. ile oğlu E.T. ile diğer 2 zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden E.T. tutuklanırken diğer şüpheler hakkında ev hapsi kararı verildi.

– Olay

Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da 25 Eylül'de, 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet ele geçirilmişti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, haklarında adli kontrol kararı verilen 9 kişi dahil 19 kişi ise serbest bırakılmış, tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi suçları örgütlü olarak işledikleri belirtilen “İnegöl Terkinler Çetesi” çökertilmiş ve suç örgütü elebaşının yakalandığı operasyonda, 6 milyar lira değerindeki gayrimenkul ve 31 şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı.

Yargılama sürecinin devamında N.T. ile oğlu E.T. ve diğer 2 şüpheli, 17 Aralık'ta serbest bırakılmış, kayyum atanan şirket ve iş yerlerinin kira gelirlerine zorla el koydukları iddiasıyla dün tekrar gözaltına alınmıştı.

Şüpheli

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