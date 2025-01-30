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İnegöl’de asayiş haberi
B12 eksikliği sinir sistemi ve kalp sağlığını tehdit edebilir haberi
Kuveyt ve Katarlı gelinleri Bursalı kadınlar giydirecek haberi
İstanbul’da 2024’te hava kirliliği değeri en çok ozon ve azot dioksitte arttı haberi
Kırklareli’nde Yangın Güvenliği Toplantısı yapıldı haberi
Allianz Türkiye’de üst düzey atama haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı”nda konuştu: haberi
Edirne’de trafik kurallarını ihlal eden 19 sürücüye ceza uygulandı haberi
Çan’da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü haberi
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İnegöl’de asayiş haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Yunus Ç, idaresindeki 16 ABC 163 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak'ta, Diyar D. yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada,...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İnegöl’de asayiş haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yunus Ç, idaresindeki 16 ABC 163 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak'ta, Diyar D. yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 16 ABC 163 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Nur Ç. (27) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

– Tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Çeltikçi Mahallesi 5700 Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumandan etkilenen civcivler öldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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