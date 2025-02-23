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Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Balıkesir’de zeytin hırsızlığı şüphelisi yakalandı haberi
Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi
Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi
Balıkesir’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik’te firarı hükümlü yakalandı haberi
Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

- Danilos Pizza: 63 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 78

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi

Danilos Pizza: Henderson 16, Ferda Yıldız, Cooke 5, Mompremier 19, Walker 11, Hande Çelebi 2, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Aysude Torcu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Steinberga 12, Li 18, Vanloo 2, Gökşen Fitik 10, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 17-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-62

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Danilos Pizza'yı 78-63 yendi.

Müsabakanın son periyodunda ikinci kez teknik faul alan Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, hakemler tarafından diskalifiye edildi.

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