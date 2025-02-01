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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi
Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

- Danilos Pizza: 66 - Emlak Konut: 90

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Durmuş

Danilos Pizza: Henderson 26, Hande Çelebi 2, Cooke, Mompremier 17, Palenikova 11, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 10, Aysude Torcu

Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 22, Parks 10, Gueye 11, Gamze Takmaz 6, Berfin Sertoğlu 15, Ceren Akpınar, İnci Güçlü

1. Periyot: 18-17

Devre: 38-39

3. Periyot: 53-65

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Danilos Pizza'yı 90-66 yendi.

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