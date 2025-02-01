ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Durmuş
Danilos Pizza: Henderson 26, Hande Çelebi 2, Cooke, Mompremier 17, Palenikova 11, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 10, Aysude Torcu
Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 9, Macaulay 22, Parks 10, Gueye 11, Gamze Takmaz 6, Berfin Sertoğlu 15, Ceren Akpınar, İnci Güçlü
1. Periyot: 18-17
Devre: 38-39
3. Periyot: 53-65
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Danilos Pizza'yı 90-66 yendi.
Ataşehir’de park halindeki otomobile ateş açtıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı haberi