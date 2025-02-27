Innovation Campus, 5 yılda Türkiye’de binlerce genci dijital dünyaya hazırladı haberi

Samsung Electronics Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiği “Innovation Campus” programı, 5 yılda binlerce gence dijital beceriler kazandırdı.

Programın 5. yılı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, bugüne kadar kaydedilen ilerleme ve gelecek hedefleri paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle üniversitelerde öğrencilere sunulan programın, gelecek dönemde daha geniş bir kitleye ulaşması amaçlanıyor.

Beş yılda 81 il, 200 üniversiteden 24 binden fazla kişinin başvurduğu Innovation Campus programı, 18-29 yaş aralığındaki iş arayışındaki gençleri hedefliyor. Bugüne dek 434 mezun veren programda, katılımcıların yüzde 90'ı istihdama katıldı.

Yoğun ve kapsamlı bir eğitim modeliyle sunulan program, 350 saat yapay zeka, 240 saat nesnelerin interneti, 87 saat kodlama ve programlama gibi ileri teknolojileri içeriyor. Dijital eğitimlerin yanında sosyal becerilerin de kazandırıldığı program kapsamında, işe hazırlık sürecine yönelik eğitimler de veriliyor. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın altısını doğrudan kapsayan programda, bugüne kadar 50'den fazla bitirme projesi hazırlandı.

Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka stratejilerine de katkıda bulunan program, UNDP Türkiye'nin desteğiyle yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği ve önyargı konularında da dersler vererek farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Milli Teknoloji Akademisi'nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste Programı'nın paydaşı olan Innovation Campus Programı, yapay zeka eğitimlerini daha fazla üniversite kampüsüne taşıyor. Bu iş birliği ile program, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 17 Şubat'ta kapılarını yeni öğrencilere açtı.

– “Türkiye, dinamik ve teknolojiyle ilgilenen genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip”

Samsung Electronics Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, 5 yıldır devam eden Innovation Campus programının, gençleri geleceğe hazırlamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Jo, “Samsung olarak yapay zeka devriminin ön saflarında yer alıyoruz ve yapay zekanın herkes için yeni deneyimler, fırsatlar ve yenilikler yaratma potansiyeline yürekten inanıyoruz. Gençlerin bu devrimin arkasındaki itici güç olduğunu düşüyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için teknoloji birikimimizi ve yetkinliğimizi gençlere aktarıyoruz. Samsung, sorumlu yapay zeka ve inovasyon gücünü sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak için Türkiye'ye de sunmakta kararlı. Türkiye, dinamik ve teknolojiyle ilgilenen genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahip ve bizim için de stratejik önemde.” ifadelerini kullandı.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, gençlerin dijital becerilerle donatılmasında kritik rol oynadığını girişimin 5 yılda önemli bir etki yarattığını kaydetti.

Merino, “UNDP ve Samsung olarak, gençlere istihdam edilebilirlikleri ve gelecekteki iş fırsatları için gerekli dijital becerileri kazandırmak amacıyla güçlerimizi birleştirdik. Bu girişim yalnızca teknolojiyle ilgili değil, hızla değişen küresel ekonominin bir parçası olmaları için gençleri güçlendirmeyi de amaçlıyor. Samsung ile birlikte, eğitimi, teknolojiyi ve gerçek hayat uygulamalarını bir araya getirerek kimsenin geride kalmaması için çalışıyoruz.” dedi.

– Küresel iş dünyasının dijital becerilere ihtiyacı artıyor

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir de programın 5 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

“İyi bir kurumsal vatandaşız. Türkiye'de de toplumsal ve çevresel konularda çok önemli yatırımlar yaparak, daha iyi bir dünya inşa etmek için emek veriyor, değer yaratıyoruz. 2019 yılında UNDP Türkiye iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Innovation Campus eğitim programı da bu vizyonumuzun bir parçası. Innovation Campus ile Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine, dijital yetenek açığını kapamaya yardımcı olmayı ve ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odaklı toplumsal fayda sağlayacak yenilikçi projeler geliştirecek genç yetenekler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmamızı sağlayan bu kolektif çabadan memnuniyet duyuyoruz.”

İleri teknolojilerle dijital ağırlıklı bir platforma dönüşen sektörün dijital beceri ihtiyacının da arttığına işaret eden Azdemir, “Dünya Ekonomik Forumu'nun Geleceğin Meslekleri 2025 Raporu'na göre, dünyada işverenlerin yüzde 60'ı önümüzdeki 5 yıl içinde en büyük trend olarak dijital iş dönüşümünü görüyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 62 ile dünya ortalamasının üstünde. Yeni becerilere ihtiyaç duyulacağını söyleyenlerin oranı ise globalde yüzde 39 iken Türkiye'de yüzde 44. Innovation Campus programı da bu giderek artan beceri açığını kapamaya yardımcı olmak için tasarlanan bir program olarak öne çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

– Mezun sayısının her yıl yüzde 30 artması hedefleniyor

Azdemir, küresel iş dünyasında şirketlerin yüzde 86'sının, Türkiye'de ise yüzde 78'inin yapay zeka ve bilgi teknolojilerini en etkili dönüşüm alanları olarak gördüğüne işaret ederek, gelecek 5 yıl içinde teknoloji becerilerine duyulan talepte de hızlı bir artış öngördüklerini vurguladı.

Innovation Campus programıyla Türk gençlerini dijital dünyaya hazırladıklarının altını çizen Azdemir, “Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde mezun sayısını her yıl en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz. Samsung'un geliştirdiği en son teknolojileri programımıza hızla entegre ediyor, ince beceriler geliştirmeyi de en az dijital beceriler kadar önemsiyoruz. Kadın katılımcı oranı yüzde 51 olan programımıza toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek adına daha fazla kadın aday katılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

– “Sürdürülebilir kalkınma için teknolojinin fayda yaratan potansiyelinden faydalanmak önemli”

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Hansın Doğan ise yapay zekanın sorumlu ve adil şekilde uygulandığında sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırabileceğini belirterek, Innovation Campus programının küresel sorunlara çözüm üreten bir eğitim modeli sunduğunu ifade etti.

Doğan, yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği ve etik eğitimlerinin yanı sıra kadın yapay zeka sınıfının ilk mezunlarını verdiğini, SDG AI Lab desteğiyle gençlere sürdürülebilir kalkınma odaklı veri bilimi eğitimi verildiğini kaydetti.