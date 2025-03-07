İŞ DÜNYASININ KADIN YÖNETİCİLERİ – Kadın liderler yetkinlikleriyle şirketlerin geleceğini şekillendiriyor haberi

MAŞALLAH DAĞ – Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, kadın liderlerin iş dünyasında yalnızca çeşitlilik sağlamadığını, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve yenilikçiliğin itici gücü olduğunu belirterek, “Kadın liderlerin geleceği şekillendirme gücü var, bu gücü cesaretle kullanmalıyız.” dedi.

Anadolu Ajansının (AA) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı “İş Dünyasının Kadın Yöneticileri” temalı dosya haberin üçüncü bölümünde, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Kadın yöneticiler, iş dünyasında yalnızca temsil açısından değil, stratejik karar alma süreçleri ve kurumsal dönüşüme katkılarıyla da öne çıkıyor.

“Empati” ve “çeviklik” gibi liderlik özellikleriyle kriz dönemlerinde şirketlerin dayanıklılığını artıran kadın liderler, ekip işbirliğini güçlendirerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Özellikle sağlık sektöründe, salgın gibi kriz süreçlerinde gösterdikleri başarılı yönetim anlayışıyla ön plana çıkan kadın çalışanlar, uzun vadeli kurumsal başarı için kritik bir rol oynuyor.

Bu kapsamda, kadın istihdamını teşvik eden kapsayıcı politikalar ve mentörlük programları, iş dünyasında kadın liderlerin sayısını artırarak ekonomik büyümeye ve yenilikçiliğe de katkı sağlıyor.

– “Kadınlar ekip yönetiminde empati kurarak işbirliğini artırıyor”

Serap Kilerci Ulusal, kadın yöneticilerin, stratejik karar alma ve dönüşüm süreçlerinde üstlendikleri rollerle de ön plana çıktığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz çağda liderlik artık yalnızca emir-komuta zinciriyle yürütülen bir kavram değil. Empati, çeviklik ve çok boyutlu düşünme yeteneği, modern liderlerin en büyük avantajıdır. Kadın yöneticiler, bu yetkinlikleri doğal olarak bünyelerinde barındırıyor.” diye konuştu.

Kadın liderlerin iş dünyasına en büyük katkılarından birinin empati ve stratejik çevikliği bir arada sunmaları olduğunu ifade eden Ulusal, veriye dayalı karar alma süreçlerinde kadın yöneticilerin, içgörüleriyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar oluşturduğunu dile getirdi.

Ulusal, “Kadınlar ekip yönetiminde empati kurarak işbirliğini artırıyor, şirket kültürünü güçlendiriyor. Bu, yalnızca kurumların performansına değil, genel olarak toplumsal kalkınmaya da büyük bir katkı sağlıyor. Kadın liderlerin empatik yaklaşımları ve çok yönlü bakış açıları, sadece şirketleri değil, toplumun genel kalkınmasını da destekler.” ifadelerini kullandı.

– “Kadın yöneticiler, ekosistemin merkezinde yer alarak şirketleri geleceğe taşıyor”

Kadınların iş yaşamında daha fazla yer almasının sadece bir eşitlik meselesi olmadığını aktaran Ulusal, bunun aynı zamanda ekonomik büyüme ve yenilik için bir gereklilik olduğuna dikkati çekti.

Ulusal, Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerinin, kadın liderlerin olduğu şirketlerin daha sürdürülebilir ve yenilikçi olduğunu gösterdiğine işaret ederek, “Kurumsal yönetimde çeşitlilik, kriz dönemlerinde bile esnekliği ve dayanıklılığı artırıyor. Kadın yöneticiler, bu ekosistemin merkezinde yer alarak şirketleri geleceğe taşıyor.” dedi.

Özellikle sağlık sektöründe kadın liderlerin kritik bir rol oynadığına vurgu yapan Ulusal, buna, salgın döneminde kadın sağlık çalışanlarının kriz yönetimindeki başarısını örnek gösterdi.

Ulusal, “Salgın, kriz yönetiminin en önemli testlerinden biri oldu. Kadın liderlerin yönettiği hastanelerde hasta memnuniyeti, ekip işbirliği ve operasyonel verimlilik önemli ölçüde arttı. Kadın yöneticilerin sağlık politikalarına yön vermesi, toplum sağlığına uzun vadeli pozitif etkiler sağlayacaktır.” diye konuştu.

– “Hastanemizde çalışanlarımızın yüzde 70'i kadın”

Hastanelerinde kadın istihdamına büyük önem verdiklerini dile getiren Ulusal, şöyle devam etti:

“Hastanemizde çalışanlarımızın büyük çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Genellikle üst düzey yöneticilik pozisyonlarımızda da kadın yöneticilerimiz ağırlıkta. Rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, dekan yardımcılarımız ve hastanedeki ekip arkadaşlarımız arasında kadın istihdamını destekliyoruz. Şu anda hastanemizde çalışanlarımızın yüzde 70'i kadın. Bu oran, kadınların sağlık sektöründeki gücünü ve etkinliğini açıkça ortaya koyuyor.”

Ulusal, kadın liderlerin yükselişini desteklemek adına şirketlerin ve kurumların yeni politikalar geliştirmesi gerektiğini anlattı.

Ulusal, “Önümüzdeki 10 yıl içinde sağlık ve iş dünyasında kadın liderlerin oranını artırmak için mentörlük programları ve kapsayıcı politikalar geliştirmeliyiz. Çeşitliliği destekleyen kurumlar, yalnızca etik açıdan değil, finansal performans açısından da daha başarılı olduklarını kanıtlıyor.” değerlendirmesini yaptı.

– “Başarı, sadece çok çalışmakla değil, doğru ve stratejik kararlar almakla gelir”

Genç kadın profesyonellere ve geleceğin lider adaylarına tavsiyelerde bulunan Ulusal, başarının, sadece çok çalışmakla değil, doğru ve stratejik kararlar almakla geldiğini söyledi.

Kadınların konulara çok daha ince ve hassas düşünerek yaklaştığına vurgu yapan Ulusal, “Kadınların iş yaşamında karşılaştığı zorlukları aşmanın en yegane yolu, birlik ve dayanışma ilkesine dayanan bir toplum içerisinde hayat bulabilmek.” dedi.

Kadınların iş dünyasının yanı sıra sosyal hayatlarında da birçok sorumluluğu aynı anda üstlenmek zorunda kaldığını dile getiren Ulusal, bu noktada, sorumlulukların aile ve iş çevresiyle paylaşılmasının ve çevreden gelen desteğin çok değerli olduğunu söyledi.

Ulusal, “Engelleri aşmanın yolu, vizyoner bir bakış açısıyla hareket etmek ve her zaman öğrenmeye açık olmaktır. Kadın liderlerin geleceği şekillendirme gücü var, bu gücü cesaretle kullanmalıyız.” ifadelerini kullandı.