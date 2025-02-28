İspanya’dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne’de törenle karşılandı haberi

İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Edirne'de karşılandı.

İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, İstanbul'u ziyaret ettikten sonra yola çıkacakları Edirne'ye geldi.

Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki at sırtında hac yolculuğu geleneğini canlandırmayı ve hac ibadetlerini yapmayı hedefleyen hacı adayları için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisi tarafından karşılama töreni düzenlendi.

Atları Türkiye'ye ulaşmayan hacı adaylarına karşılama töreni için Edirne'deki bir çiftlikten at tahsis edildi. Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftlikten atlarıyla kent merkezine yola çıkan hacı adaylarını vatandaşlar Meriç Köprüsü üzerinde karşıladı.

Hacı adaylarına Türk bayrağı ile Kabe ve üç atlının resmedildiği tablo hediye edildi.

Abdallah Hernandez, karşılamada Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Buradan kendilerini karşılayan diğer atlılarla yoluna devam eden hacı adayları Saraçlar Caddesi'nden geçerek Eski Cami önüne ulaştı.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'dan gelen 3 hacı adayının Türkiye programı kapsamında Edirne'ye geldiğini söyledi.

Grubun lideri Abdallah Hernandez'in yıllar önce başarılı olduğu bir sınavın ardından Müslümanlığı seçtiğini anlatan Şentürk, “Hernandez, daha sonraki yıllarda 'profesörlük sürecini başarıyla tamamlarsam atla hac yolculuğuna çıkacağım' diye niyet eder. O da gerçekleşince yola çıktılar ve uzun bir seyahatin ardından Türkiye'ye geldiler.” dedi.

Hacı adaylarının ramazan ayı boyunca Türkiye'de kalacaklarını belirten Şentürk, bayramdan sonra ekibin yolculuklarının süreceğini kaydetti.

Abdallah Hernandez ise at sırtında hac yolculuğunu gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade etti.

Böyle bir yolculuğa çıkmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduklarını belirten Hernandez, “35 yıl önce Allah'a bir sözüm vardı. Bu sözü yerine getirmek için arkadaşlarla yola çıktık. Uzun ve çeşitli zorlukları olan bir yolculuğa çıktık. Allah'ın yardımı bizimle.” diye konuştu.

Abdelkader Harkassi de Türkiye'ye ulaşmaktan dolayı çok sevinçli olduklarını dile getirdi.

Cuma namazını Eski Cami'de kılan grup cami çıkışı vatandaşlarla bir araya geldi.

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, kutsal topraklara giden 3 hacı adayının mübarek bir yolculuk yaptığını belirterek, hayırlı yolculuklar diledi.

Aksu'nun yaptığı duanın ardından grup YTB Edirne Ofisi'nde düzenlenen programa katıldı.

Hacı adayları yarın kutsal topraklara yolculuklarına başlayacak.