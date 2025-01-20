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İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir’e veda töreni haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Sait Özdemir için Bakırköy Adliyesi'nde veda töreni düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında yapılan törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, Özdemir'in vicdanlı, merhametli ve dirayetli biri olduğunu belirtti.

Tırıl, Özdemir'in devlet terbiyesi aldığını kaydederek, “Allah yolunu ve bahtını açık etsin.” ifadelerini kullandı.

Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi olarak görev yaparken İstanbul Adliyesi Adalet Komisyon Başkanlığına atanan Özdemir ise çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'ün mesajı okundu.

Gümüş mesajında, hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiği çabaları ve gayretleri için şükranlarını sunduğu Özdemir'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Törende, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Memük tarafından Özdemir'e plaket verildi.

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Tırıl ise Özdemir'e kalem hediye etti.

Törene, başsavcı vekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personeli katıldı.

Özdemir

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