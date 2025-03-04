İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakim karşısına çıktı haberi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle açılan davanın ön inceleme duruşmasında ara kararı açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ön inceleme duruşmasına davacı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına cumhuriyet savcısı Mehmet Ateş, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 davalı ile avukatları katıldı.

Davalı İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı avukatları ile müdahillik talebinde bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, Hollanda, İtalya ve Fransa barosu temsilcileri ile bazı milletvekilleri de takip etti.

Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı Ateş, davanamedeki taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ise baroların kendi seçimleriyle belirlenen karar organlarıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, “Barolar, hukuk devletinin bekçisidir. Adalet, demokrasi, hukuk devleti ve adil yargılama konusunda eksen oluşturur. Adil yargılama hakkının bel kemiği, hukukun yapılanması açısından da bekçi niteliğindedir.” dedi.

Diğer davalılar ve avukatları ise olayın dava şartının henüz gerçekleşmediği gerekçesiyle ön inceleme duruşmasının ertelenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türkiye Barolar Birliğinin feri müdahillik isteminin kabulüne, davalı avukat Fırat Epözdemir'in bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılması için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer talepleri de reddederek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Duruşmanın ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Kaboğlu, duruşmadaki itirazlarının hepsinin yok varsayılarak reddedildiğini savunarak, İstanbul Barosuna yönelik operasyonun siyasal olduğu iddia etti.

Sağkan ise Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin 5 kişinin yargılandığı dava ile İstanbul Barosuna yönelik dava arasında organik bir bağ olduğunu öne sürdü.

Çeşitli dövizler taşıyan avukatlar, açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı.

– Davanın geçmişi

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada “terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü” iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadeleri alınmış, Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığından izin talep edilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında “1136 sayılı Avukatlık Kanunu” kapsamında Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen davanamede, Suriye'de etkisiz hale getirilen Cihan Bilgin'in terör örgütü PKK/YPG'nin yayın organında sunuculuk yaptığı, örgütün sözde kuruluş gününü kutlamak için örgüte ait AYDIN-DER tarafından organize edilen eyleme katıldığı ve hakkında yakalama kararı olduğu belirtilmişti.

Etkisiz hale getirilen Nazım Daştan'ın da terör örgütünün hücre yapılanmaları içinde örgütün sorumluları ile irtibatlı olarak faaliyetleri organize ettiği belirtilen davanamede, Daştan'ın örgütle iltisaklı faaliyet gösteren yerel gruplarla hareket ederek 15 ayrı toplantıya katıldığı, 2019'da kamuflajlı ve terör örgütünün flamalı kadın örgüt mensuplarının görselini paylaştığı ve hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yakalama kararı olduğu ifade edilmişti.

Davanamede, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla Daştan ve Bilgin'in övüldüğü gerekçesiyle, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlarından soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden soruşturma izni talep edildiği kaydedilmişti.

Verilen iznin ardından soruşturma başlatıldığı ifade edilen davanamede, “1136 sayılı Avukatlık Kanunu”na göre, baroların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağı, İstanbul Barosunun söz konusu açıklamayla amacı dışında faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği vurgulanmıştı.

– “Görevlerine son verilen organların yerine en geç 1 ay içinde yenileri seçilir”

Davanamede, Avukatlık Kanunu'nun “Baronun kurulması, organlarının görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi” başlıklı 77. maddesinin 5. fıkrasında, “Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine en geç 1 ay içinde yenileri seçilir.” ifadesinin yer aldığı aktarılmıştı.

“Davalı Baro Başkanlığı ile yönetim kurulunun faaliyet amacıyla kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanılmak suretiyle, illegal faaliyetlerde kullanıldığı” değerlendirmesi yapılan davanamede, bu kapsamda idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtilmişti.

Davanamede, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talep edilmişti.