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İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
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Vücudunun sağ tarafı felç olan kocasına 25 yıldır özenle bakıyor haberi
Avrupa Risk Yöneticileri Federasyonu’ndan “küresel değişimlere karşı hazırlıklı olunması” uyarısı haberi
Lapseki’de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu haberi
Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 şüpheli tutuklandı haberi
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Bursa’da bir restoranın çatısında çıkan yangın söndürüldü haberi
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İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi

İSTANBUL (AA) - Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da bir grup insan, Boğaz'ın soğuk sularında yüzdü. Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'nda sabah saatlerinde toplanan ve aralarında turistlerin de bulunduğu grup, kara rağmen denize...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi

Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da bir grup insan, Boğaz'ın soğuk sularında yüzdü.

Beşiktaş'taki Türkan Sabancı Bebek Parkı'nda sabah saatlerinde toplanan ve aralarında turistlerin de bulunduğu grup, kara rağmen denize girdi. Kimileri ip atlarken kimileri evcil hayvanlarını gezdirdi.

Gruptaki bir kişi denizde yüzdüğü sırada köpeği kıyıda bekledi.

Karlı havada denize giren Eren Tör, AA muhabirine, İstanbul'da 3,5 senedir böyle bir kar yağışını beklediklerini söyledi.

Soğuk suyun vücuda dinçlik verdiğini ifade eden Tör, “Zihin, moral ve sağlık açısından soğuk suda denize girmek çok önemli. Bunu her gün yaparsanız, çok faydalı bir şey yapmış oluyorsunuz.” dedi.

Tör, şöyle devam etti:

“Herkese tavsiye ederim yüzmeyi ama atlamayı tavsiye etmiyorum. Çünkü şok etkisi yaratıyor. Kalp doktoruyla görüşülmesi lazım. Şoka karşı vücut bir reaksiyon gösterebilir ve tehlikeli olabilir. Onun için yavaş yavaş girmelerini tavsiye ediyorum. Denizden çıktığım zaman üşümüyorum.”

Yazın da burada sürekli denize girdiklerini belirten Eren Tör, “İstanbul bence dünyanın en güzel şehri ve birçok insan bunun farkında değil. Karşı taraf Asya, bu taraf Avrupa ve iki kıta arasında yüzüyoruz. Bu, çok özel bir şey. Bir Türk olarak, bu ülkede yaşadığım için çok mutluyum. Bunu yaşamak lazım.” diye konuştu.

Kar

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