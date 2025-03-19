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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi
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“Çok İş Var Yapacak” ve “Ay Işığıyla Dans” sergileri yarın Pera Müzesi’nde açılacak haberi
Bursa’da öğrenciler “Ufkun Ötesinde” belgeselini izledi haberi
Sakarya’da “İstanbul Mushafı” sergisi açıldı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına lodos engeli haberi
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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak açıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasıyla çift yönde geçici olarak askıya alınan gemi t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasıyla çift yönde geçici olarak askıya alınan gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken makine arızası yapan Bers isimli kuru yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.

Açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı.” ifadesine yer verildi.

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