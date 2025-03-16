İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’ndan “Çanakkale Zaferi Anma Konseri” haberi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla “Çanakkale Zaferi Anma Konseri” verdi.

Hasan Niyazi Tuna şefliğindeki İDSO, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki konserde, Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen ve librettosu Yavuz Demir tarafından hazırlanan “Yankılı Tepeler” başlıklı senfonik şiiri seslendirdi.

Konserde, koro şefi Kübra Şenyaylar, Koro İstanbul sanatçıları, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Barış Yanç, bariton Arda Aktar, anlatıcı Volkan Severcan yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren konseri Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez ve sanatseverler izledi.

Vali Toraman, konserin ardından şef Hasan Niyazi Tuna'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.