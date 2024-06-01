Kağıthane’de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Harmantepe Mahallesi Saray Sokak’ta, Yusuf L’nin kullandığı otomobil, yokuştan aşağı seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp park halindeki araçlara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılardan biri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak hızla park halindeki araçlara çarpması, oradan geçen motosikletlinin ilerleyerek, son anda kazadan kurtulması, çevredekilerin yaralılar için yardıma koşması ve kolu kırılan bir kişinin ambulansla hastaneye götürülmesi yer aldı.