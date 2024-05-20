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Motosiklet ve Otomobilin Karıştığı Kazada Motosiklet Sürücüsü Öldü

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında araç sahibi kaçarken motosiklet sürücü Bayram Örs'ün (44) hayatını kaybetti.

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Esenyurt’ta aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Koza Mahallesi 1642’nci Sokak’ta ilerleyen plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden Bayram Örs’ün (44) kullandığı 34 HAY 136 plakalı motosiklete çarptı. Sürücü aracıyla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Örs’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışması sürüyor.
Bu arada kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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