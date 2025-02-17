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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sağanak etkili oluyor haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi
Balıkesir’de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı haberi
Sındırgı’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı haberi
Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi
Ümraniye’de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) yönelik etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve aktif doktorluk yapan 17 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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