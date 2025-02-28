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İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.Başta Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve ...