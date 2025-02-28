İstanbul polisinden helikopter destekli “huzur” uygulaması haberi

İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli “huzur” uygulaması yapıldı.
Başta Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Taksim Meydanı'nda uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.
Ekipler, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.
Uygulamaya polis helikopteri destek verdi.
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