İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

Kağıthane'de,1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde 3 Mart'ta trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada M.Ş'nin silahla vurulmasıyla ilgili R.S. ve kuzeni S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimlikçe tutuklandı, S.S. serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada şüphelilerden birinin silahla ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.