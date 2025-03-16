SON DAKİKA
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi
Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
Pehlivanköy’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi
Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Can, Bursa’da konuştu: haberi
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de iş yerinden tablet ve telefon çalan şüpheli adli kontrolle serbest kaldı haberi
Büyükçekmece’de tartıştığı kişiyi silahla öldüren zanlı yakalandı haberi
Tekirdağ’dan kısa kısa haberi
Trakya’da gıda satan işletmeler denetlendi haberi
Pehlivanköy’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi
Balıkesir’de devrilen traktörün sürücüsü öldü haberi
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

- Olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da 1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

Kağıthane'de,1 kişinin yaralandığı trafikte çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde 3 Mart'ta trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada M.Ş'nin silahla vurulmasıyla ilgili R.S. ve kuzeni S.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimlikçe tutuklandı, S.S. serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan kavgada şüphelilerden birinin silahla ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

İlgili Haberler

Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Yerel
16 Mart 2025, 13:14

Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi

Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
Yerel
16 Mart 2025, 12:44

Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi

AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 12:30

AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi

Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 12:20

Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi

Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 12:00

Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi

Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Yerel
16 Mart 2025, 11:54

Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi

Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi Bahattin Sofuoğlu, Superbike Portekiz için güç depoluyor haberi