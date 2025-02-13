İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi

Yüzde 30 Kulübünce Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde düzenlenen 11. Kadın Direktörler Konferansı, “Finansın Gücüyle Dönüşüm: Yönetim Kurullarında Kadın Temsilinin Artırılması” temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti'nin yanı sıra akademi ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı konferansta, “Finans Sektörünün Cinsiyet Eşitliği Konusundaki Dönüştürücü Rolü ve Kadınların Şirket Yönetimine Katılımı” başlıklı panel düzenlendi.

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dildar Edin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin katılımcıları arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hukuk İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı Zeynep Cantimur Kavaklı, İş Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Cansel Nuray Aksoy, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Oral yer aldı.

Konferans, aynı zamanda Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulları Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yaptı. Törende, yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketler ödüllendirildi.

“2024 yılında Pariteye Ulaşan Şirketler” kategorisinde Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret AŞ, Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, “2024 Yılında Halka Arz Edilen Şirketler” kategorisinde Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ, “İş Grupları” kategorisinde ise Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ve Türkiye İş Bankası AŞ ödüle layık görüldü.

– Kadın liderlerin sayısı artıyor

Etkinlikte, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun 2013'ten bu yana yayımladığı “Türkiye'de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu”nun 11'incisi paylaşıldı.

Rapora göre, 2024'te Borsa İstanbul'a (BIST) kayıtlı şirketlerin yönetim kurullarında kadın oranı yüzde 17,9'dan 18,7'ye yükseldi.

BIST'e kayıtlı 562 şirketin pay sahipleri, 2024'te yönetim kurullarına 3 bin 745 direktör atadı. Bu direktörlerin yüzde 34'ünü bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluştururken, kadın üye oranında sınırlı da olsa artış yaşandı.

Raporda, 562 şirketin 191'inin yönetim kurullarının tamamının erkeklerden oluştuğu ve bu oranın tüm şirketlerin yüzde 34'üne denk geldiği belirtildi.

Tüm BIST şirketleri içinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısının 45'ten 50'ye yükseldiği aktarılan raporda, kadın CEO sayısının ise 23'ten 25'e çıktığı kaydedildi. SPK'nin önerdiği minimum kadın üye oranı olan yüzde 25'i yakalayan şirket sayısı 154'ten 183'e yükselse de bu şirketlerin toplam içindeki payının yüzde 32,6 ile sınırlı kaldığı vurgulandı.

En az üç kadın üyesi bulunan şirket sayısı 95 olurken, bu rakamın tüm şirketlerin yalnızca yüzde 16,9'una karşılık geldiği ifade edildi.

Raporda, 467 şirketin henüz yönetim kurullarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamadığına dikkat çekildi.

– “Cinsiyet dengesini sağlamak hem ahlaki hem de yasal sorumluluk”

Yüzde 30 Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Melsa Ararat, Türkiye'de yönetim kurullarında kadın oranının en az yüzde 30'a ulaşmasını ve tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurullarının kalmamasını hedeflediklerini vurguladı.

Yasal kadın kotasına yönelik savunuculuk çabalarına devam ettiklerini ve yeni SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğ taslağında da bu çabaların karşılık bulduğuna işaret eden Ararat, TÜSİAD, EBRD, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve diğer paydaşların bu konudaki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ararat, kadınların yönetim kurullarındaki temsiliyetindeki artışa karşın icracı rollerdeki cinsiyet uçurumunun genişlediğini ifade ederek, “Kadınların önünde ciddi engeller var ve bunlar büyük ölçüde sosyal politikalarla desteklenebilecek bir siyasi irade meselesi.” değerlendirmesinde bulundu.

İcrada görevli kadınların oranının artmasının önemine işaret eden Ararat, yönetim kuruluna daha fazla kadın üye eklenmesinin teşvik edici olduğunu fakat cinsiyet dengesini sağlamak için yeterli olmayabileceğini belirtti.

Ararat, “Bu nedenle bağımsız yönetim kurulu üyelerinin cinsiyet dengesini sağlaması hem ahlaki hem de yasal sorumluluktur. Yüzde 30 Kulübü üyeleri ve liderleri, çeşitliliği ve katılımcılığı yalnızca şirketlerinin yararına olduğu, inovasyonu desteklediği ve başarıyı garanti ettiği için değil, açık veya örtülü olarak toplumun yararına olduğu için de savunuyor.” dedi.

– EBRD'nin “Kadın İşletmelerine Destek Finansman Çerçevesi'ni uyguladığı ilk ülke Türkiye

EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Falcetti de kurumun görevinin yalnızca sürdürülebilir özel sektör gelişimini desteklemek olmadığını, aynı zamanda hem kurum içinde hem de diğer kurumların faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'de şirket yönetim kurullarında kadın temsilinin yetersizliğine dikkati çeken Falcetti, 2023 itibarıyla Borsa İstanbul'a kote 475 şirketten 179'unun tamamen erkeklerden oluşan yönetim kurullarına sahip olduğunu belirtti.

Falcetti, “Bu, yaklaşık yüzde 40'lık bir oran ve bu durum Türkiye'nin OECD ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça geride olduğunu gösteriyor. Türkiye'de yönetim kurullarındaki kadın oranı yalnızca yüzde 19 iken, FTSE 100 veya 250 endeksindeki şirketlerde bu oran yüzde 40'ı aşıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin EBRD'nin “Kadın İşletmelerine Destek Finansman Çerçevesi”ni uyguladığı ilk ülke olduğunu kaydeden Falcetti, bu programın büyük başarı elde ettiğini, finansal kurumların ve özel sektörün de cinsiyet eşitliği konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.