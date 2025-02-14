İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi

İstanbul'da 94 bin 587 bandrolsüz kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet” suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kentte çok sayıda kitabın piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise “korsan” diye tabir edilen 94 bin 587 bandrolsüz kitap ile 1100 CD/DVD ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.