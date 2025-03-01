İstanbul’da “Aile İftarı” düzenlendi haberi

İstanbul'da, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğiyle “Aile İftarı” verildi.

Binbirdirek Sarnıcı'ndaki iftar programında konuşan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, ramazan ayının ilk iftarında tarihi bir mekanda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Çetin, vakıf geleneğinin en temel kurallarından birinin “Şart-ı vakıf, nass-ı şari gibidir” kaidesi olduğunu ifade ederek, “Yani, vakfedenin şartı, Allah ve Resulünün sözü gibidir. Bizler de bu düsturla hareket ederek yaptığımız tüm faaliyetlerde, ecdadımızın bize miras bıraktığı vakıf geleneğinin kıyamete kadar sürdürülmesi ve vakfiye şartlarının en doğru şekilde uygulanması noktasında gayret ediyoruz.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek de dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine işaret ederek, iftar sofraları düzenleyen Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf kültürünü yaşattığını söyledi.

Bu buluşmaların, vakıf medeniyetini paylaşma ve dayanışma ruhunun toplu olarak yaşatılması için bir fırsat olduğunu dile getiren Şimşek, üniversite olarak medeniyetin izinden yürümeye devam ettiklerini, hem akademik hem de kültürel anlamda sorumluluk üstlendiklerini ifade etti.

Şimşek, üniversite olarak böyle bir etkinliğine vesile olmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirterek, birlikteliklerinin daim olması ve sofralardaki bereketin hayatlarından eksik olmaması temennisinde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mevlüt Uysal da rahmet ayı ramazanın, dostluğun, samimiyetin, birlik ve beraberliğin hatırlandığı ay olduğunu dile getirdi.

Uysal, ailelerin bu kadar saldırı altında olduğu zamanlarda, aile yapısının tekrar huzur bulmasına ramazan ayının vesile olmasını diledi.

İftar programına, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.