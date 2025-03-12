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İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Edirne’de alışveriş merkezinin bahçesinde mobilya satışı yapılan çadırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Visa kart kullanıcılarının oyun harcamaları 2024’te Avrupa’da yüzde 16,7 arttı haberi
Balıkesir’de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi haberi
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı haberi
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İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde iftar saatinin yaklaşmasıyla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu ya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde iftar saatinin yaklaşmasıyla bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Mesaisini tamamlayan İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarında, özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar-Beylikdüzü arasında, Okmeydanı-Çağlayan mevkiinde ise çift yönlü olarak trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ bölgelerinde de araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik Kartal'a kadar uzuyor.

Ters istikamette ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Acıbadem-Samandıra arasında, Edirne yönünde de Sultanbeyli-Ataşehir Gişeleri arası trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik Fikirtepe'ye kadar uzuyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

Toplu taşımada özellikle aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da yoğunluk gözleniyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar yükseldi.

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