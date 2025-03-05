SON DAKİKA
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
AK Parti İl Başkanı Tever’den Kaynarca’da ramazan ziyaretleri haberi
Bağcılar’da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Sakarya’da trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Düzce’de toprağa verildi haberi
Trakya Üniversitesinde “Kadın Girişimciler” Paneli düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde kadın öğretim üyeleri ve kız öğrenciler harmandalı gösterisi sundu haberi
“Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar” sergisi sanatseverlerle buluştu haberi
Edirne’de cam kemik hastası gencin polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

- İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Şirinevler, Çobançeşme ve Cevizlibağ'da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Merter, Yenibosna, Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde ve sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ederken Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Acıbadem'de başlayan trafik Kartal'a kadar uzanıyor.

Ters istikamette Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir-Sancaktepe mevkileri arasında her iki yönde de yoğunluk görülüyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kaldı. Yolcular, duraklarda araçlara binmekte güçlük çekti.

Aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da zaman zaman sıra oluştu.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak ölçüldü.

İlgili Haberler

“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:14

“Sapanca cevizi” coğrafi işaretle tescillendi haberi

Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 17:04

Edirne’de kentin marka ürünlerine katma değer katacak projeler uygulamaya konuluyor haberi

Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi
Yerel
5 Mart 2025, 16:20

Tekirdağ’da sürücüler bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi haberi

Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 16:04

Edirne’de riskli türlerin korunması amacıyla “Trakya Ormanları” bölümü oluşturuluyor haberi

Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi
Yerel
5 Mart 2025, 15:54

Şehitler için 7 yıldır İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyor haberi

Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi
Yerel
5 Mart 2025, 15:34

Çocukların kalp masajı yaparak kurtardığı yavru köpeğin ailesine öğretmenlerden kulübe haberi

Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi Sakarya’dan kısa kısa haberi Sakarya’dan kısa kısa haberi