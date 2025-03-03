SON DAKİKA
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi
Uludağ’a isminin verilişinin 100. yılında çocuklar kayakla tanıştırılıyor haberi
TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi
Tekirdağ’da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı haberi
Uludağ’a isminin verilişinin 100. yılında çocuklar kayakla tanıştırılıyor haberi
TÜ’de “Osmanlı yapılarında Mimari – Çini Bezeme ilişkisi ve Selimiye” konferansı düzenlendi haberi
Edirne’de sahte plakalı motosikletin sürücüsüne 46 bin 302 lira ceza uygulandı haberi
Küçükçekmece’de depreme dayanıksız bina tahliye edildi haberi
Koçtaş, Superbrands’ın “Türkiye’nin Süper Markaları” listesinde yer aldı haberi
Kırklareli İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları başladı haberi
Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı haberi
“Hızır41 Afet Mutfağı”nda ramazanda 1 milyon 200 bin pide üretilecek haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi

- İftar saatinin yaklaşmasıyla kent genelinde ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı haberi

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

Haftanın ilk iş gününde iftara yetişmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar yükseldi.

İlgili Haberler

Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi
Yerel
3 Mart 2025, 13:34

Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi

Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi
Yerel
3 Mart 2025, 13:24

Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa haberi

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, Güneydoğu gazisi ve ailesiyle iftar yaptı haberi
Yerel
3 Mart 2025, 13:20

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, Güneydoğu gazisi ve ailesiyle iftar yaptı haberi

GÜNCELLEME 2 – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 40 kişi yaralandı haberi
Yerel
3 Mart 2025, 12:54

GÜNCELLEME 2 – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 40 kişi yaralandı haberi

Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor haberi
Yerel
3 Mart 2025, 12:34

Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor haberi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii’nde teravih namazı kıldırdı: haberi
Yerel
3 Mart 2025, 12:30

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii’nde teravih namazı kıldırdı: haberi

Türk akademisyenler, Fransa’da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ısınmaya dikkati çekti haberi Türk akademisyenler, Fransa’da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ısınmaya dikkati çekti haberi Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı haberi Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı haberi