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Sakarya’da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak haberi
Kocaeli’de 14 hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’da kıyılarda deniz suyu çekildi haberi
Bursa’da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü öldü haberi
Goodyear, “Eagle F1 Asymmetric 6” serisinin ebatını genişletiyor haberi
Bursa’da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberi
İstanbul’da düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı yakalandı haberi
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İstanbul’da düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, düğünün ardından silahla havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli Başakşehir'de gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya hesaplarından "Düğün sonrası magandalar havaya ateş açtı." şeklinde payl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı yakalandı haberi

İstanbul'da, düğünün ardından silahla havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheli Başakşehir'de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya hesaplarından “Düğün sonrası magandalar havaya ateş açtı.” şeklinde paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yaptı.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, düğün konvoyundaki araçların önünde silahla havaya ateş eden şüphelinin Ö.Ç. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheli, 10 Şubat'ta Altınşehir Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve boş şarjörle yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Şüphelinin havaya defalarca ateş açması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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