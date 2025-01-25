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TDV Genel Müdürü Turan Edirne’de ziyaretlerde bulundu haberi
Prof. Dr. Soyhan’dan Kartalkaya’daki otelde “yanlış mimari ve güncel teknoloji eksikliği” değerlendirmesi haberi
Çanakkale kamp ve karavan turizminde pilot bölge olmak istiyor haberi
Geçen seneyi ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2025’i “toparlanma yılı” görüyor haberi
İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi
Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de şehit ailesini ziyaret etti haberi
Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 100 litre sahte içki ele geçirildi haberi
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da 4 milyon 520 bin sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal edildiği değerlendirilen Bayrampaşa'daki adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda 1 milyon 790 bin satışa hazır, 1 milyon 200 bin basılmış, 1 milyon 530 bin basıma hazır sentetik ecza hap, 320 kilogram katkı maddesi, 1 milyon 800 bin boş kapsül, sentetik ecza üretiminde kullanılan 5 makine ile 20 bin 550 lira ve 300 dolar bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Milyon

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