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İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi haberi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı haberi
ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi
Bulls Yatırım, Bodrum’da yeni şube açtı haberi
Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor haberi
İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi
Esenyurt Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi
Gökçeada’da turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi haberi
Bakan Göktaş, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde konuştu: haberi
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir İETT otobüsü yolda kaldı.İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri başta olmak üzere, kent genelinde kar yağışı etkili oldu.Av...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı haberi

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bir İETT otobüsü yolda kaldı.

İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri başta olmak üzere, kent genelinde kar yağışı etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplandı.

Başakşehir 4. Etap Yunus Emre Caddesi'nde, rampayı çıkmakta zorlanan İETT otobüsü yolda kaldı.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, karı temizleyip yolda kalan otobüsü kurtardı.

Ulaşıma kapanan caddede, uzun araç kuyrukları oluştu.

Otobüsün yokuşu çıkmasına yardım eden bir vatandaş, “İki saattir şu rampadan bir tane tuzlama aracı, bir tane yol açma aracı gelmiyor. İki saattir burada esir kaldık. Yetkililere sesleniyorum, bu millet bunu mu hakediyor? Dağ başında mı yaşıyoruz? Bakın, İETT şoförü on defa aradı, adam yolda kalmış, gelmiyorlar.” diye konuştu.

Yol

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