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İstanbul’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-40” operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede haberi
Edirne’de Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı haberi
Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi
Bilecik’te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı haberi
Sakarya’da arı yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda eğitim verildi haberi
Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak haberi
Bilecik’te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi
Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi
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İstanbul’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-40” operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede haberi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran z...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-40” operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede haberi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen “Kıskaç-40” operasyonunda, İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri hastalık nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen “Kıskaç-40” operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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