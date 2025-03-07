İstanbul’da “Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi” düzenlendi haberi

İstanbul'da Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen “Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi”, farklı alanlarda başarılı kadınları bir araya geldi.

Turkuvaz Medya Grubunun Eyüpsultan'daki binasında gerçekleştirilen zirvede, siyasetten akademiye, teknolojiden sanata, bilimden spora farklı sektörlerden kadınlar hikayelerini ve deneyimlerini paylaştı.

Zirvenin açılışında konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Terzioğlu, siyasetin, insanı, imkanı ve zamanı yönetme süreci olduğunu, bu sürecin samimiyet ve ehliyetle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Belirli bir kesime ait olmayan siyasete, kadını ve erkeğiyle herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Terzioğlu, “Bir ev hanımı da aslında siyaset yapar, çoban olarak çalışan vatandaşımız da siyaset yapmaktadır.” ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de Türkiye'de kadınların siyasete dahil edilme sürecine değindi.

İktidara geldiklerinde ilk yaptıkları şeylerden birinin töre cinayetlerini çözmek olduğunu anlatan Böhürler, şöyle konuştu:

“Kadına yönelik şiddetle ilgili büyük bir aile araştırması organize ettik. Kadın cinayetleri tanımlanmıyordu, bunlar tanımlandı. Tacizlere ilişkin cezalar, cinayet işleyenlerin cezaları ağırlaştırıldı. Türkiye'de bir kadını ele alan bir bakanlık, çalışma yoktu. Kadın statüsü bir genel müdürlüktü. Bütün bunları uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapacak bünyede bakanlık haline getirdik.”

Böhürler, “Cumhuriyet tarihinde kadınların siyasete katılma oranı Meclis ölçeğinde yüzde 4,1'di, 2002 seçimlerinde de böyleydi. Bugün bu oran yüzde 20'lere ulaştı. Elbette yeterli değil. Daha çok kadının siyasete dahil olması gerekiyor. Bunun için aramızdaki birliği ve dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise çocukluğunu kaymakam kızı olarak geçirdiğini ve en büyük hayalinin savaş muhabirliği olduğunu anlattı.

Türkiye'nin ilk kadın valisi Leyla Aytaman'ın, Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı döneminde atandığını hatırlatan Yiğitbaşı, “Geri kalan 9 kadın valimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın döneminde atanıyor. Bu niye kıymetli? Çünkü bu meselenin, kadınların bir şehrin en üst düzey yöneticisi, Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi, bir ilin bütün kolluk kuvvetlerinin ona bağlı olduğu bir idareci olarak, onlara bu vizyonu, bu ufku açan bir boyutu var.” dedi.

Zirve, ney dinletisi ve iftar programının ardından sona erdi.