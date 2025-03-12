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İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi
GÜNCELLEME – Maltepe’de kendilerini şikayet eden kişiye bıçakla saldıran 2 zanlıdan biri tutuklandı haberi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı: haberi
İtalya’dan Azerbaycan’a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule’den geçiş yaptı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Edirne’de alışveriş merkezinin bahçesinde mobilya satışı yapılan çadırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Visa kart kullanıcılarının oyun harcamaları 2024’te Avrupa’da yüzde 16,7 arttı haberi
Balıkesir’de 1000 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi haberi
Sındırgı’da öğrenciler İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri klip hazırladı haberi
Çanakkale’de ambulans helikopter kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın için havalandı haberi
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İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü ile 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç kafa ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti haberi

Sarıyer'de İETT otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Rumeli Feneri Caddesi'nde Hacıosman Metro-Rumeli Feneri seferini yapan 34 TP 9776 plakalı İETT otobüsü ile 34 KM 2583 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anında otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

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