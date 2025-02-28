İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Ayasofya ve Taksim camilerindeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.

Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği camilerden biri de Eyüp Sultan Camisi oldu.

Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer cami olan Sultanahmet Camisi'nde de ilk defa hatimle teravih namazı kılındı.

Eyüp Sultan Camisi'ne “Ramazan-ı Şerif Hoş Geldin” yazılı mahya asıldığı görüldü.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.