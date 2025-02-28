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Trakya’daki camilerde ilk teravih namazı kılındı haberi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz’de ilk teravih namazı kılındı haberi
Tekirdağ’da ramazan fener alayıyla karşılandı haberi
Selimiye Camisi’ne “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya asıldı haberi
İstanbul’da “Darbe ve Darbe Girişimlerinde Dış Müdahaleler” paneli haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7’nin 30. yıl dönümü programında konuştu: (1) haberi
Afyonkarahisar’da kaçak avcıların göl ve göletlere bıraktığı 8 bin 300 metrelik ağ bulundu haberi
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye’de 900 aileye yardımda bulunacak haberi
Kocaeli’de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca yakalandı haberi
Restore edilen Silahtar Abdurrahman Ağa Camii ibadete açıldı haberi
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İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camile...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da ilk teravih namazı kılındı haberi

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Ayasofya ve Taksim camilerindeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.

Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği camilerden biri de Eyüp Sultan Camisi oldu.

Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer cami olan Sultanahmet Camisi'nde de ilk defa hatimle teravih namazı kılındı.

Eyüp Sultan Camisi'ne “Ramazan-ı Şerif Hoş Geldin” yazılı mahya asıldığı görüldü.

Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.

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