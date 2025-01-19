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Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi
Sakarya’dan kısa kısa
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
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İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) – Fatih'te, Topkapı Meydanı ve Sosyal Tesisleri inşaatında çalışan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Fatih Belediyesinin Topkapı Mahallesi'nde yürüttüğü meydan ve sosyal tesisler inşaatında çalışan işçiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İnşaat işçilerinden Ferman Kurt, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'a ait “Kutlama”, Haber kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun “Teknofest”, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Anton Brink'in “Ateş Hattı”, Günlük Hayat kategorisinde Bestami Doruk'un “Kar Eğlencesi”, Spor kategorisindeyse Oğuz Yeter'in “Gol Sevinci” fotoğrafını seçti.

Ferhat Kırmızı, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'ın “Her Şeye Rağmen”, Haber kategorisinde Fatih Aktaş'ın “Protestocu Kız”, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün “Av Peşinde”, Günlük Hayat kategorisinde İsa Terli'nin “7 Tepe 5 Minare 1 Kule”, Spor kategorisinde Piero Cruciatti'nin “Yansıma” fotoğraflarını oyladı.

Ferman Yavaş, Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'a ait “Listeler”, Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın “Kılavuzlar”, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün “Av Peşinde”, Günlük Hayat kategorisinde İsmail Aslandağ'ın “Sevginin Gücü”, Spor kategorisinde Piero Cruciatti'nin “Yansıma” fotoğraflarını beğendi.

İşçilerden Hakan Kaymaz ise Özgür Suriye kategorisinde Emin Sansar'ın “Ölümcül Kanıt,” Haber kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın “Gün Doğumunda İHA”, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Alper Tüydeş'in “Otlar Arasında”, Günlük Hayat kategorisinde Osmancan Gürdoğan'a ait “Madenciler”, Spor kategorisinde Halil Sağırkaya'nın “Abluka Altında” fotoğraflarına oy verdi.

Foto
Günlük Hayat
Kategorisinde
Özgür Suriye
Spor

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