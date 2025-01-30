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İstanbul’da iş yeri ve şantiyelerden hırsızlık gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı haberi
Tekirdağ’da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
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İstanbul’da iş yeri ve şantiyelerden hırsızlık gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı haberi

- Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da iş yeri ve şantiyelerden hırsızlık gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı haberi

İstanbul'da, çeşitli iş yeri ve inşaat şantiyelerinde meydana gelen hırsızlıklara ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 25 Ocak'ta, Şişli Kaptanpaşa'da bulunan şantiyeden malzeme çalan C.Ç. (39), S.Y. (31) ve R.Y. (25) suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, 4 Ocak'ta, Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir iş yerinden 600 bin avroluk inşaat malzemesi, 2,5 milyon lira değerinde tekstil ürünü ve 10 bin liralık çikolata malzemesi çaldıkları belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalıntı malzemelerin satıldığı Esenler'de bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramalarda, yaklaşık 300 kilo inşaat kablosu, 3 kaynak makinesi, 2 vida sıkma makinesi, 2 hilti, 50 mermi ile 73 bin 900 lira ele geçirildi.

İş yerinde bulunan Y.A. (30), N.A. (20) ve S.D. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandıkları araçların ruhsat sahibi F.Y. (21) de Avcılar'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç, S.Y. ve R.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden C.Ç'nin 92, S.Y'nin 72, R.Y'nin ise 35 suç kaydı olduğu belirlendi.

Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş
Yeri

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