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İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi
Yeşilay, çevrim içi kumar bağımlılığıyla mücadele edenlere destek oluyor haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Edirne’de şehit ailesini ziyaret etti haberi
Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 100 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Ali Emiri Efendi, 101. vefat yıl dönümünde Fatih’te anıldı haberi
Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 63. yılında anıldı haberi
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İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da iş yerlerini kurşunlayıp haraç istediği öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da silahla ateş açtıkları iş yerlerinin sahiplerinden 15 milyon lira haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20, 21 ve 22 Ocak'ta Sancaktepe, Pendik ve Sultanbeyli'de bir restoran zincirinin de aralarında bulunduğu iş yerlerine yönelik silahla ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler yaptıkları araştırmada, suç örgütü üyelerinin yurt dışındaki bir kişiden aldıkları talimat doğrultusunda iş yerlerini kurşunladıklarını, videoya çektikleri kurşunlama görüntülerini de yurt dışındaki azmettiriciye gönderdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin para karşılığında eylemleri gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, azmettirici olan kişinin de iş yeri sahiplerine bu görüntüleri göndererek, kendilerine ceza kestiğini belirtip 5'er milyon lira para istediği bilgisine ulaştı.

Zanlıların tespiti için 120 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği K.A.S. (19), A.E. (21), B.P. (20) ve yaşı küçük K.G. ile H.A'yı eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 13 fişek ve maske ele geçirildi.

– Polisin dikkati sayesinde adliyede 2 kişi daha yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 kişi Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

​​​​​​​Gasp Büro Amirliği ekipleri, ifade işlemleri sırasında zanlıları adliye binasının giriş kapısında bekleyen 2 kişiden şüphelendi. Ekiplerce yakalanarak sorgulaması yapılan bu kişilerden birinin, suç örgütünün elebaşı olduğu iddiasıyla aranan Y.E.E. (23) olduğu anlaşıldı.

Şüpheli Y.E.E. ile yanında bulunan M.A. (25), ekiplerce gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.E.E. de tutuklanıp cezaevine gönderildi, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların iş yerlerinin önüne gelerek silahla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Şüpheli

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