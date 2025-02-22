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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
Kırklareli’nde bir iş yerine silahla ateş eden zanlı tutuklandı haberi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut’tan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret haberi
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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

- Bazı ilçelerde aniden tipi şeklinde bastıran kısa süreli kar, etkisini yitirdikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor - Barbaros Bulvarı'nda bir anda yoğunlaşan kar nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücüler, otomobillerini kontrol etmekte zorlanırken, bazı araçların kaydığı görüldü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

Megakentte gece saatlerinde, özellikle yüksek kesimler olmak üzere bazı bölgelerde yoğunlaşan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Bazı ilçelerde aniden tipi şeklinde bastıran kar, etkisini yitirdikten sonra yerini güneşli havaya bırakıyor.

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de kar hafif şekilde aralıklarla sürüyor.

Gece saatlerinde yoğun şekilde etkili olan yağış nedeniyle ara sokaklarda biriken kar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Belediye ekipleri yol kenarlarında hazır beklerken, ara sokaklarda da tuzlama çalışmaları yapıyor.

Eyüpsultan'da ara yollar ve sokaklarda oluşan buzlanma sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi. Ana arterlerde ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, bir anda yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle yolda beyaz örtü oluştu.

Kayganlaşan yolda seyir halinde olan sürücüler, otomobillerini kontrol etmekte zorlanırken, bazı araçların kaydığı görüldü.

Ekiplerin kar küreme aracıyla yolu temizlemesinin ardından olumsuzluk giderildi.

Büyükçekmece Tepecik'te, bir dolmuş, karla kaplanan rampada ilerleyemediği için mahsur kaldı.

Vatandaşlar tarafından itilen dolmuş, bulunduğu yerden hareket ettirildi.

Beyaza bürünen Başakşehir Millet Bahçesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, aileleriyle buraya gelip yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Anadolu Yakası'nda ise başta Ümraniye ve Beykoz olmak üzere kuzey ilçelerinde kar aralıklarla devam ediyor.

Sabah saatlerinde otomobilleriyle yola çıkan sürücülerin, karla kaplanan ara sokaklarda güçlükle ilerlediği görüldü.

Yayalar da kaldırım ve yollarda yürürken zorluklar yaşadı.

Öte yandan ana arterlerde ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar
Yol

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