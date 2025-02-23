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Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi haberi
Sakarya’da şehir merkezine inen tilki cep telefonuyla görüntülendi haberi
Pendik’te oyuncak dükkanındaki yangının başlangıç görüntüsüne ulaşıldı haberi
Çanakkale’de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı haberi
GÜNCELLEME – Edirne’de kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı haberi
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı haberi
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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdür...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla yağan kar bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti.

Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu.

Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

Kar

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