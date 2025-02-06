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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, 6 Şubat depremlerinden sonra kente yerleşen Hataylı depremzedeyi ziyaret etti haberi
Sakaryaspor defans oyuncusu Nicolas N’Koulou’yu kiralık olarak transfer etti haberi
İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.Meteorolojinin günler öncesinde Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok nok...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor haberi

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.

Meteorolojinin günler öncesinde Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından kentin birçok noktasında etkili olan kar yağışı dünden itibaren sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Fatih'te seyrek, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla devam eden yağış, Başakşehir'de ise yoğun şekilde etkisini gösterdi.

Başakşehir Millet Bahçesi'ni beyaz örtüyle kaplayan karın tadını çocuklar çıkardı.

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal ilçelerinde gün boyu süren yağış, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak devam ediyor.

Şile Yolu Çekmeköy mevkisinde süren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin yüksek noktalarından Aydos Ormanı'nda da kar etkisini sürdürürken, evlerin çatıları ve arabaların camları karla kaplandı.

Kar

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