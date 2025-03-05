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Bursa’da ahşap evde çıkan yangında bedensel engelli kadın öldü haberi
GÜNCELLEME 3 – İstanbul’da kaybolan Ece Gürel’i arama çalışmaları sürüyor haberi
Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı haberi
BESOB, gönüllü esnaftan oluşan arama kurtarma ekibini tanıttı haberi
Edirne Valisi Sezer, madencilerle iftar yaptı: haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
GÜNCELLEME – Çanakkale merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
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İstanbul’da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ bulundu haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kaybolan Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ bulundu haberi

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ bulundu.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi.

Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.

– Olay

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

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