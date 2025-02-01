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İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor haberi
İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Beşiktaş’ta deniz kirliliği vatandaşların tepkisine neden oldu haberi
Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off mücadelelerinde ilk gün tamamlandı haberi
CHP’li Bulut’tan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki bazı tutuklu ve hükümlülere ziyaret haberi
Sakarya’dan kısa kısa haberi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi haberi
Erzurumspor FK – Kocaelispor maçının ardından haberi
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İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina belediye ekiplerince boşaltıldı. Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme oldu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi haberi

Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.

Belediye
Bina

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