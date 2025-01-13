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İstanbul’da müşterilerini taciz ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
İstanbul’da müşterilerini taciz ettiği öne sürülen taksi sürücüsü gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da müşterilerini taciz ettiği ileri sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği, görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbar üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, taksi plakasından şüphelinin B.N. (28) olduğu, 4 ay önce işten ayrıldığı tespit edildi.

Adresi belirlenen şüpheli B.N. polis ekiplerince yakalandı.

İncelemede, şüphelinin video içeriğindeki kadın ile geçmiş tarihte tanıştığı, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla kayda alarak kendisine gönderdiği anlaşıldı.

“Cinsel taciz” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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